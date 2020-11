Haas vroeg Alfa Romeo om coureurs voor 2021 later pas bekend te maken

Het kan niet anders dan dat Mick Schumacher in 2021 een vol seizoen gaat racen bij Haas F1, nu Alfa Romeo haar line-up bekend heeft gemaakt. Schumacher leek op weg naar Alfa Romeo maar doordat het Italiaanse team bekend heeft gemaakt door te gaan met Raikkonen en Giovinazzi blijft Haas als enige optie over.

De 20-jarige Duitser en Formule 2-kampioenschapsleider wist nog niet of hij een plekje kreeg bij de Zwitserse renstal of de Amerikaanse renstal. Beide teams worden aangedreven door een Ferrari-motor. De Ferrari-junior lijkt nu op weg naar Haas. In Imola maakte Alfa Romeo bekend dat zowel Kimi Raikkonen als Antonio Giovinazzi - een ander lid van de Ferrari-academie - volgend jaar op hun plek blijven. Alleen was dit niet helemaal de bedoeling volgens Steiner.

"Ik vroeg Fred Vasseur om te wachten met zijn aankondiging tot na deze race, maar dat wilde hij blijkbaar niet", vertelde Haas-teambaas Gunther Steiner aan de krant Ekstra Bladet.

Hij wilde echter niet bevestigen dat Schumacher volgend jaar voor Haas rijdt. "Mick is een Ferrari-coureur. Er gebeurt veel, maar hij is hun coureur en niet de mijne", zei Steiner.

"Mijn plan is nog steeds dat we onze coureurs pas bekendmaken als het seizoen voorbij is. Natuurlijk willen de fans het weten, maar het geldt ook voor iedereen in het team. De coureurs zijn de belangrijkste mensen in het team. Om een goede teamgeest te garanderen, moeten we de mensen zo snel mogelijk vertellen wie bij ons komt racen, maar dat doen we pas als we het weten."