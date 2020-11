Verstappen blijft roepen om Hulkenberg: "Ik kan Alex Albon niet helpen"

Max Verstappen herhaalde zijn visie dat Nico Hulkenberg volgend jaar een goede teamgenoot voor hem zou zijn bij Red Bull. Het team geeft toe dat de worstelende Alex Albon nog niet is bevestigd voor 2021, en dat Red Bull-outsiders Hulkenberg en Sergio Perez in de race zijn.

In gesprek met Ziggo Sport zegt Verstappen over de kwestie dat hij het goed kan vinden met Nico Hulkenberg: "Ik kan het goed met iedereen vinden. Maar bij Nico is het iets persoonlijker, ik kan Nederlands met hem spreken."

"Hij deed het heel goed in de races toen hij moest invallen, maar de beslissing is niet aan mij. Ik laat het aan het team over."

Albon moet sneller rijden

De 23-jarige Verstappen zei dat hij geen advies kan geven aan teamgenoot Albon, aangezien de in Engeland geboren Thai zeer veel moeite heeft om zijn stoeltje voor 2021 te behouden. Verstappen: "Ik kan Alex niet helpen. Hij moet gewoon sneller rijden. Dat is alles wat je kunt doen. Ik kan veel met hem praten, maar dat gaat niet helpen. Hij moet hard rijden, dat is de enige oplossing."