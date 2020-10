Leclerc niet blij met zevende plek: "Gat naar P4 is te groot"

Waar de jonge Monegask vorige race nog redelijk dichtbij een derde startplek wist te komen, was er tijdens de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna niets meer van te bekennen. Een teleurgestelde Charles Leclerc start de race morgen vanaf de vierde startrij op P7.

"Ik ben niet helemaal tevreden, vooral als je naar het gat naar P4 kijkt. Ik verwachte iets meer, maar we waren niet zo competitief als dat we gehoopt hadden", aldus een teleurgestelde Leclerc. "Het is wat het is. Morgen is de race en dat is waar punten worden gescoord. Vanzelfsprekend zal ik alles geven wat ik in me heb."

Er werd nog gevraagd of Ferrari de snelheid had om in Q2 door te gaan op de medium band. Daarop zei Leclerc het volgende: "Helaas hadden we niet de snelheid om door te gaan naar Q3, dus dat betekende dat we de twee run wel op de zachte band moesten doen. We hadden simpelweg niet hetzelfde zelfvertrouwen om door te gaan als die we vorige week hadden", zo sluit de jonge Monegask af.

Charles Leclerc start dus morgen op de zachte band. Kan de Ferrari-coureur morgen wat plekken goedmaken om bij de geblokte vlag weer vierde te eindigen?