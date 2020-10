Helmut Marko bevestigt line-up AlphaTauri voor 2021

Het zat eraan te komen, Tsunoda die naar AlphaTauri gaat. Pierre Gasly werd eerder deze week bevestigd door de renstal, maar nu is ook de tweede coureur voor het 2021-seizoen ongeveer bekend.

Yuki Tsunoda komt momenteel uit in de Formule 2 en is Red Bull-junior en zit ook in het talentenprogramma van Honda. De Japanners zijn de motorleverancier van het team en hoopte in het laatste jaar met Tsunoda te kunnen samenwerken en dat lijkt nu werkelijkheid te gaan geworden. Helmut Marko vertelde dat er naast Pierre Gasly een 'jonge getalenteerde coureur zal komen te zitten'.

Helmut Marko, de talentenscout en adviseur van Red Bull, maakte zojuist tegenover de Duitse tak van Sky bekend dat Daniil Kvyat AlphaTauri gaat verlaten. Helmut Marko: "Pierre rijdt het hele jaar door geweldig. Hij is volgend jaar niet bij Red Bull, omdat Alpha Tauri een teamleider nodig heeft. Volgend jaar staat er een jonge coureur naast hem." De verslaggever ging er dieper op in. Kvyat niet in 2021 en Tsunoda wel? Helmut Marko: "Ja, zo moet je het zien."

Tsunoda krijgt dit seizoen waarschijnlijk nog een eerste vrije training en neemt deel aan de test in Bahrein.

Red Bull Racing

Bij de grote team van Red Bull Racing is er nog één stoeltje over naast Max Verstappen. Alexander Albon vecht voor dat stoeltje, maar Sergio Perez en Nico Hulkenberg voeren de druk op.