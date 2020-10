Horner: "Hulkenberg en Perez willen best op Red Bull wachten"

Red Bull-teambaas Christian Horner gelooft dat Sergio Perez en Nico Hülkenberg bereid zijn te wachten om de tweede plaats te bemachtigen in plaats van te vroeg te tekenen bij een ander F1-team. Horner heeft de overhand op de coureursmarkt, want hij weet dat Perez en Hülkenberg, die in de race zijn om in 2021 bij Red Bull te rijden als partner Max Verstappen, liever voor het Oostenrijkse team rijden dan voor Haas, Williams of Alfa Romeo.

Hoewel het een zekere urgentie is om de teamgenoot van Verstappen te benoemen, heeft Horner duidelijk gemaakt dat Alex Albon nog steeds de voorkeur geniet, op voorwaarde dat hij zich dit weekend in Imola en mogelijk in Turkije wel gaat bewijzen.

Perez en Hulkenberg willen naar Red Bull

Binnen een paar weken moet Albon dan duidelijkheid hebben over zijn toekomst maar daarin zijn slechts nog twee races te rijden voordat Horner en Marko een beslissing nemen over het stoeltje van Albon. Horner heeft niet het gevoel dat Perez of Hulkenberg door een ander team worden vastgelegd.

"Ik denk dat één van die coureurs duidelijk een voorkeur heeft voor Red Bull. Dus ik kan me voorstellen dat ze willen wachten om te zien wat de beslissing van Red Bull is."

Geen handig tijdstip Albon

De recente strijd van Albon kwam op een bijzonder slecht moment, waarbij Red Bull zijn duo voor 2021 wilde bepalen. Sinds zijn eerste podium in Mugello heeft de Thais-Britse coureur slechts één punt gescoord in de laatste drie races, en de tijd dringt om ervoor te zorgen dat hij zijn stoeltje kan behouden.

"De realiteit is dat er niet zo veel races meer zijn in het seizoen en het komt in een tijd van het jaar dat we moeten nadenken over volgend jaar. Binnen een paar weken zullen we een beslissing moeten nemen. We weten uiteraard wat alle opties zijn", voegde Horner eraan toe.