Red Bull Racing domineert met snelle pitstops negen keer in de top 10

Red Bull Racing heeft het record van de snelste pitstop in handen. Het team kon in 2019 een pitstop uitvoeren in 1.82 seconden. Red Bull won vorig seizoen ook de DHL Fastest Pit Stop Award en lijkt deze dit seizoen ook binnen te gaan halen na goede pitstops in Portugal.

Red Bull Racing was weer verbluffend bezig in Portimão tijdens de pitstops. De formatie had de twee snelste pitstops. Alexander Albon kreeg nieuwe banden binnen 1.86 seconden, terwijl Max Verstappen nieuwe banden kreeg binnen 1.96 seconden.

Red Bull weet al het hele jaar super prestaties neer te zetten en te pitten onder de twee seconden. De derde plaats was voor Racing Point, met een 2.3 moest Sergio Perez het doen. Williams is het team dat de formatie uit Milton Keynes het meeste uitdaagt, maar in Portugal kwam dat team niet verder dan een 2.61 voor Latifi.

Red Bull Racing domineert momenteel de algemene stand. Het staat maar liefst negen keer in de top tien, zoals hieronder is te zien.