Max Verstappen over GP Portugal: "De eerste ronde was een ramp!"

Max Verstappen reed een goede race in Portugal. Met een derde plek mag hij niet klagen, maar die derde plek was even in gevaar. De Nederlander kreeg namelijk auto na auto om zijn oren in de openingsronde. Ook kwam hij in een botsing met Racing Point-coureur Sergio Perez.

De eerste ronde van de race was chaotisch. Alle coureurs waren aan het zoeken naar grip, op twee teams na. Alfa Romeo en McLaren. Carlos Sainz van McLaren wist zelfs de leiding in de wedstrijd over te nemen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Verstappen snapte er niets van. “Het was een ramp! Ik had totaal geen grip en ineens begonnen die McLarens te vliegen”, zegt hij in de FIA-persconferentie na de Portugese Grand Prix.

De 23-jarige coureur met nummer 33 op zijn bolide probeerde uit de chaos te blijven. “Ik wilde niet te veel riskeren, normaal zijn die twee (Sainz en Norris red.) niet de coureurs waar we in de race tegen vechten. Die eerste ronde was ongelooflijk, ik was zelf vooral bezig met uit de problemen blijven.”

Toen kwam Kimi Raikkonen ook nog om de hoek kijken. De Fin had een fenomenale start en wist zich van het achterveld naar de top te rijden na de start van de race in Portugal. “'Ik was in shock en dacht, gaat dit me nou echt gebeuren? Ik denk dat zijn ervaring als rally-coureur hem heeft geholpen, het was in ieder geval ontzettend indrukwekkend.”

Raikkonen verraste

Lewis Hamilton sloot zich aan bij Verstappen en complimenteerde Raikkonen in de persconferentie. “Dat laat wel zien dat het nog allemaal mogelijk is als je 40 bent”, zegt Lewis in de persconferentie. Waarop Max antwoordt. “Precies, ik moet er nog niet aan denken om die leeftijd te bereiken.”