Frédéric Vasseur na GP Portugal: "Helaas hebben onze inspanningen geen punten opgeleverd"

Alfa Romeo’s teambaas Frédéric Vasseur kan tevreden terugkijken op het raceweekend in Portugal op het circuit van Portimão. De CEO van Sauber Motorsport heeft met zijn coureurs de elfde en vijftiende plaats weten te behalen in Portugal. Net buiten de punten, maar Kimi Raikkonen vocht wel voor die punten en Antonio Giovinazzi had een solide race.

De Finse coureur van het team had een super start, hij begon achteraan het veld en kwam vooraan uit. Helaas had hij niet de snelheid om die positie vast te houden. De Ferrari-motor is zoals al vaker gezegd, gewoon niet snel genoeg. Volgens de teambaas van Alfa Romeo is het erg frustrerend om net buiten de punten te finishen. "Net buiten de punten finishen is natuurlijk frustrerend, vooral nadat we vrijwel de hele race in de top tien hebben gereden", zo laat hij weten in een verslag van het team op de site van Sauber Alfa Romeo.

De twee coureurs hadden een andere strategie, waarbij Kimi zelfs even met de Ferrari van Charles Leclerc kon vechten en met de Red Bull van Max Verstappen. Vasseur genoot daar wel van: "Wij namen de beslissing om de strategieën van de twee coureurs te splitsen om onze kansen in de race te maximaliseren en dat loonde bijna. Kimi reed een ongelooflijke goede eerste paar ronden en om te zien hoe hij een Ferrari inhaalt en vecht met de Red Bulls is duidelijk een teken van de vooruitgang die we hebben geboekt sinds het begin van het seizoen."

Punten niet mee naar Zwitserland

Helaas was al dat harde werken niet genoeg voor punten. "Helaas waren onze inspanningen niet genoeg om een punt naar huis te brengen, maar we kunnen vertrouwen hebben in de laatste races van het seizoen: als we op deze weg doorgaan en onze auto’s blijven verbeteren. Zo kunnen we strijden voor top tien finishes."