Max Verstappen vertelt Red Bull: 'Wil Hulkenberg als teamgenoot in 2021'

Het blijft een vrijwel dagelijks gesprek in de F1-paddock, de prestaties van Alexander Albon, of beter gezegd het gebrek hieraan. De Thaise Brit is een vriendelijke verschijning in de paddock maar kan totaal niet meekomen op het niveau waarop Max Verstappen acteert bij Red Bull Racing.

Tot spanningen heeft het nog niet geleid bij het Oostenrijkse team maar duidelijk is wel dat Verstappen er alleen voor staat. De Nederlander mist een teamgenoot die hem omhoog kan stuwen zoals Daniel Ricciardo in het verleden wel lukte. Dat gemis begint de teamleiding bij Red Bull inmiddels tegen te staan en daardoor kijken Christian Horner en Helmut Marko nadrukkelijk om zich heen voor een coureur die daartoe wel geschikt is.

Sergio Perez en Nico Hulkenberg staan duidelijk op de radar bij Marko en Horner, maar zullen moeten afwachten welke keus en vooral wanneer het Oostenrijkse team iets beslist.

Verstappen wil Hulkenberg

De voorkeur van Max Verstappen lijkt echter vrij duidelijk. Volgens F1-Insider heeft Marko met Verstappen gesproken over de invulling van het stoeltje naast hem. Daarmee is ook direct duidelijk dat de stoelpoten onder de stoel van Alex Albon langzaam maar zeker worden weggezaagd.

Verstappen heeft zijn mening en voorkeur gegeven bij de leiding van Red Bull, zo stelt Marko: "We hebben Max gevraagd naar zijn mening over de coureurs voor volgend jaar. We weten wat zijn visie is. Het maakt echter niet uit of die coureur Nederlands spreekt of niet, we spreken in het team namelijk allemaal Engels."

Hiermee geeft Marko indirect aan dat Nico Hulkenberg de voorkeur is van Max Verstappen om in 2021 de teamgenoot te zijn bij Red Bull. F1-Insider geeft tevens aan dat Verstappen intern al meerdere malen heeft laten weten Hulkenberg te willen en zich hier ook hard voor maakt binnen het team. De 23-jarige Nederlander heeft zeker geen gebrek aan zelfvertrouwen en mentale kracht, iets wat zijn teamgenoot ook nodig heeft en die ziet hij bij Hulkenberg.

RTL Duitsland vroeg aan Verstappen wat hij van Hulkenberg vindt: "Nico is een geweldige kerel. Wat hij op de Nurburgring heeft gepresteerd was erg goed. Ik denk dat hij een goede teamgenoot zou zijn maar het is niet aan mij om dat te beslissen."

Perez heeft geld voor motoren

De andere optie is Sergio Perez. De Mexicaan heeft veel geld om mee te brengen vanwege zijn sponsoren. Red Bull zou dit geld goed kunnen gebruiken om vanaf 2022 te investeren in het project om de Honda-motoren te kopen en door te ontwikkelen.

Kampioen worden in 2021

De achilleshiel van Red Bull Racing lijkt op dit moment de teamgenoot van Verstappen om echt te kunnen strijden om de kampioenschappen. Helmut Marko wil hier een einde aan maken en spreekt opnieuw de wens uit om in 2021 mee te doen voor de titel.

De 77-jarige Marko: "In 2020 is het niet gelukt om mee te doen voor het kampioenschap. In 2021 willen we eindelijk een echte aanval op Mercedes doen en Max Verstappen wereldkampioen maken, ook al zal hij niet meer de jongste wereldkampioen ooit worden."