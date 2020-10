Waarom kreeg Sergio Perez een waarschuwing?

Sergio Perez liet zijn snelle ronde tijdens de kwalificatie in Portugal lopen in bocht 10. Tussen bocht 10 en bocht 13 is het zicht achter de auto erg gelimiteerd. De coureurs zien door de hobbels de andere coureurs niet aankomen. Hierdoor zag Perez Pierre Gasly niet aankomen. Het team waarschuwde Perez in de 13e bocht, maar Gasly was al zowat in die bocht. De Racing Point-coureur ging onmiddellijk aan de kant. De stewards besloten Perez een waarschuwing te geven. Dit omdat er erg slecht zicht was en het team pas zo laat doorhad dat Gasly bezig was met zijn snelle ronde. Zie het incident hieronder: