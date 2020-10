Max Verstappen boos op Lance Stroll: "Wil er niet eens over praten!"

Max Verstappen kan spreken over een goede vrijdag in Portugal. Op het Autódromo Internacional do Algarve was Verstappen in de eerste vrije training de derde snelste en in de tweede vrije training de tweede snelste. Alleen in die training ging het mis, een incident met Lance Stroll verpestte het voor de 23-jarige Nederlander.

In de eerste vrije training kreeg hij de kans om het nieuwe circuit met een nieuwe asfaltlaag te ontdekken, waar hij last van had. Hij spinde een keer, maar verder was alles in orde. Verstappen was vooral data aan het verzamelen, de Formule 1 had hier namelijk nog nooit geracet. De coureur van Red Bull Racing zegt dat dat vooral de orde van de dag was. "Ik vond het niet makkelijk met het nieuwe asfalt. Het is behoorlijk glad en er is geen goede lijn die je kan rijden. Als je iets te breed gaat, verlies je grip. Het is hier dus best lastig. In de middag nam ook de wind toe."

Betere auto in VT2

Gelukkig heeft Verstappen de auto kunnen verbeteren. "Over het algemeen hebben we de auto verbeterd van FP1 naar FP2. Het voelt dus allemaal een beetje prettiger om in te rijden. We blijven gewoon doorwerken en nog verder verbeteren, want er zijn nog veel dingen die we hier beter kunnen doen en dan zullen we morgen zien. Mercedes is nog steeds erg snel en je kunt het voorspellen maar zeg nooit nooit. We doen altijd graag ons best en we zullen het morgen ontdekken."

Crash Stroll Verstappen

Tijdens de tweede kwalificatiesessie moesten alle coureurs de nieuwe 2021-banden van Pirelli in gebruik nemen. Dit gebeurde alleen in het eerste half uur. Daarna konden de teams hun programma verder afwerken, alleen was dat met Max niet helemaal gelukt.

Hij kwam in een knullige crash met Racing Point-coureur Lance Stroll. "Ik wil er niet over praten! Ik was verrast dat hij er op eens zat terwijl ik bezig was met een snelle ronde. Ik wist niet waar ik heen moest. Ik begon mijn ronde en hij maakte net zijn ronde af. Het is jammer dat we elkaar hebben aangeraakt. Het is FP2."

Max grapte nog even over Lance zijn terugtrekking van vorig raceweekend. "Zou hij zich hebben teruggetrokken?" Toen hem werd gevraagd over het gevloekt op de boordradio: "Niet mijn probleem."

Zie het incident hieronder: