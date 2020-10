Racing Point ontvangt waarschuwing voor Lance Stroll

Lance Stroll kreeg twee weken geleden tijdens de Eifel Grand Prix buikgriep, maar een COVID19-test was volgens zijn dokter niet nodig. Hij besloot niet te racen en werd vervangen door Nico Hulkenberg. Hij ging vervolgens naar huis en werd thuis getest op het virus, toen bleek er een positieve uitslag uit te komen. Racing Point en Stroll hadden dit niet gemeld bij de FOM. De organisatie van de Formule 1 heeft daarvoor nu een waarschuwing voor gegeven en heeft de COVID-protocollen aangescherpt om zoiets te voorkomen.

Teambaas Otmar Szafnauer verdedigde zijn acties die ertoe leidden dat Stroll deze week toegaf dat hij het coronavirus had opgelopen nadat Racing Point zei dat hij met buikpijn op de Nurburgring zat. “Lance had zijn dokter gebeld”, zei Szafnauer op het circuit van Portimão. “Dus wat moet ik doen? Dus in plaats van naar Otmar te luisteren, belde hij zijn dokter.”

Ook twijfelen veel mensen aan het verhaal. Stroll meent dat hij weinig klachten heeft gehad, maar toch kon hij dat weekend niet racen. Ook is hij afgerezen naar Portugal in zijn quarantaineperiode. Allemaal niet slim van de coureur met nummer 18. Hierdoor besloot de FIA Racing Point voor op het matje te roepen. Szafnauer zegt "er zeker van te zijn" dat Stroll dit weekend gewoon in de auto zit, maar Nico Hulkenberg is niettemin ter plaatse en stand-by voor een andere opdracht. "Nico is hier en ik denk dat andere teams er ook voor hebben gekozen om voor het eerst reservecoureurs mee te nemen", zei hij. "Het is gewoon logisch om reservecoureurs te hebben."

Als Racing Point of een ander team zich niet aan de afspraken houdt, volgt er een geldstraf of diskwalificatie.