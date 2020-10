McLaren denkt niet aan wonder: "Kunnen volgend seizoen niet opeens Mercedes verslaan"

McLaren maakt nu gebruik van Renault-motoren, maar stapt in 2021 over op Mercedes-motoren. McLaren doet het goed, maar verwacht volgend seizoen niet mee te kunnen strijden met Mercedes.

Het team komt uit een flinke dip. Het team uit Woking kon afgelopen seizoen steeds vaker vechten met de middenmoot. Nu lukt het soms ook om de top aan te vallen en met heel veel geluk soms een podium te pakken.

McLaren-teambaas Seidl werd gevraagd of hij denkt dat overwinningen volgend seizoen haalbaar zijn. "Nee, we moeten realistisch zijn. Het belangrijkste voor mij is dat we gewoon blijven verbeteren als team, wat betekent dat we ook de volgende stap maken met de auto, want dat is de enige manier om weer vooraan te komen in de Formule 1. Natuurlijk, met alles wat ik zie wat er gebeurt, de veranderingen die eraan komen, de ontwikkelingskant, ziet het er bemoedigend uit om de volgende stap met de auto te maken."

"We zijn blij, maar tegelijkertijd mogen we nooit onderschatten dat de concurrentie net zo hard werkt als wij en ook veel potentieel hebben", merkte de Duitser op. "Ons doel is duidelijk. We willen ons verbeteren en hopelijk zijn we in staat om een aantal goede races en goede gevechten neer te zetten, maar het is duidelijk dat we realistisch moeten zijn. Er is geen manier om plotseling een sprong te maken en de Mercedes-auto's uit te dagen."

Momenteel zit McLaren in een strijd met Renault en Racing Point. Volgend seizoen hoopt McLaren de twee renstallen voor te zijn.