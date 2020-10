Haas bedankt Grosjean en Magnussen

Sinds de oprichting van Haas F1 zit Romain Grosjean al bij het team. Een jaar later voegde Kevin Magnussen zich toe bij de Amerikaanse renstal. Sindsdien zijn de twee al vier jaar samen actief in de Formule 1, maar daar is nu een einde aan gekomen.

Deze week kon GPToday.net melden dat de twee coureurs niet meer doorgaan in 2021 bij Haas. De coureurs hebben dat via hun officiële kanalen ook bekend gemaakt. Haas zal dus op zoek moeten naar twee nieuwe coureurs. Een coureur is al wel duidelijk. Nikita Mazepin kan zo bij het team aan de slag, maar wie de tweede coureur gaat zijn, is nog niet duidelijk.

De teambaas van Haas Günther Steiner kwam met de volgende verklaring. "Ik wil zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen bedanken voor hun harde werk en toewijding aan het Haas F1 Team in de afgelopen seizoenen", aldus Steiner.

Sinds de samenwerking in 2017 hebben Grosjean en Magnussen verschillende opmerkelijke prestaties geleverd, waaronder de eerste dubbele puntenscore van het team (Grand Prix van Monaco 2017), de hoogste team-finish (vierde en vijfde plaats in 2018 tijdens de Oostenrijkse Grand Prix) en in 2018 hielpen ze het team aan de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap, tot nu toe het best behaalde resultaat.

"Romain was een fundamenteel onderdeel van ons team omdat we een coureur met zowel snelheid als ervaring aan boord wilden krijgen. Zijn resultaten begin 2016 waren een terechte beloning, niet alleen voor zijn eigen talent, maar ook voor de enorme inspanning die het team had geleverd om dat seizoen op de grid te staan. Toen Kevin een seizoen later toetrad, zagen we een onmiddellijke terugkeer, waarbij beide auto's punten scoorden, en natuurlijk onze eerste dubbele puntenfinish in Monaco dat jaar. We hebben veel goede herinneringen samen, in het bijzonder seizoen 2018, toen we pas in ons derde seizoen vijfde werden in het klassement. Romain en Kevin speelden een belangrijke rol in dat succes."

In 2020 nog genoeg te racen

Steiner hoopt dat beide coureurs nog genieten van de races die er nog te racen zijn. "Natuurlijk is er in het seizoen 2020 nog genoeg te racen. Het is ongetwijfeld een uitdagend jaar geweest, maar beide coureurs hebben alles gegeven achter het stuur van de VF-20. We waarderen hun input en ervaring om het team vooruit te helpen naar de Grand Prix van Abu Dhabi in december."