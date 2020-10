Magnussen vertrekt ook officieel bij Haas

Kevin Magnussen zal ook niet meer uitkomen voor het team van Haas in 2021. Hij bevestigt dat zojuist op Twitter. Ook zijn teamgenoot Romain Grosjean zal niet meer uitkomen voor de Amerikaanse formatie in 2021.

GPToday.net kon dit al eerder bevestigen, maar nu hebben beiden coureurs het zelf ook bevestigd. Haas zal dus opzoek moeten naar twee nieuwe coureurs. Nikita Mazepin lijkt de vervanger voor Romain Grosjean, er hoeft echter alleen nog wat tekenwerk gedaan te worden. Wie de tweede vervanger is, is nog niet duidelijk. Sergio Perez werd genoemd, maar vertelde geen interesse te hebben. Nico Hulkenberg wacht op het plekje bij Red Bull Racing, een andere Ferrari-coureur zal dan naar voren worden geschoven. Dit zijn bijvoorbeeld Shwartzman of Ilot. Mick Schumacher staat op het punt om bij Alfa Romeo te tekenen, maar kan worden doorgeschoven naar Haas. Dan zullen de twee bovenstaande Ferrari-coureurs uitvechten wie er bij Alfa Romeo mag tekenen.