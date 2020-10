Gaat Red Bull Racing voor motorgenie van Mercedes?

Christian Horner wil niet veel kwijt over de mogelijke komst van Mercedes motorgenie Andy Cowell. Honda maakte deze maand bekend niet meer door te gaan met het leveren van motoren in de Formule 1 na het 2021-seizoen. Dit betekent dat Red Bull opzoek moet naar een andere leverancier of Honda’s F1-afdeling overkopen. Het laatste lijkt de optie waar het team uit Milton Keynes voor wil gaan kiezen.

Het is dan een tijdelijke optie tot er in 2026 een nieuwe motorfabrikant zich aansluit bij de Formule 1, dit kan Volkswagen/Porsche worden. Tot die tijd heeft Red Bull wel enige motorkennis nodig en die kennis willen ze in huis halen met Cowell van Mercedes. Horner wil daar alleen niet veel over kwijt. “Er gaan verhalen rond hierover”, laat de Brit weten in gesprek met AUTOhebdo wanneer naar zijn interesse in de motorgoeroe gevraagd wordt. Momenteel is hij nog in dienst van Mercedes, dus ze moeten hopen dat hij kiest voor het team van Horner. “Ik weet niet wat zijn plannen zijn maar ik weet wel dat hij momenteel nog werkzaam is voor Mercedes.”

Red Bull Racing kan ook kiezen voor een motor van Renault of Ferrari, maar dat wil Helmut Makro liever niet. Het overkopen van de rechten van Honda lijkt een betere keuze, maar niets is nog concreet. “Wij moeten alles nog verwerken maar gaan uiteraard kijken naar wat de meest competitieve motor is”, zo zegt Horner

AlphaTauri en Red Bull Racing moeten gebruik gaan maken van dezelfde motoren. Helmut Marko heeft dit bevestigd. Ook de teambaas van AlphaTauri heeft zich er nu mee bemoeit. “We willen de synergiën tussen de teams blijven versterken. Ik wil niet dat AlphaTauri haar eigen versnellingsbakken, achterwielophanging en andere onderdelen weer zelf moet ontwerpen”, zo vertelt de Oostenrijkse teambaas.