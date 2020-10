Nick Heidfeld over ideale teamgenoot Verstappen: "Red Bull zoekt niet iemand die Verstappen aankan"

Red Bull Racing is nog in dubio over welke coureur naast Max Verstappen komt te zitten voor het 2021-seizoen. Nu lijkt Alexander Albon, de huidige coureur, de beste papieren te hebben. Helmut Marko gaf ook toe dat als Albon zich blijft verbeteren hij gewoon de coureur naast Verstappen blijft, maar ook zei hij dat er twee andere coureurs klaar staan om hem te vervangen. Hij doelde hiermee op Nico Hulkenberg en Sergio Perez.

Sergio Perez is de eerste vervanger. De Mexicaan krijgt geen nieuw contract bij Racing Point en moet opzoek naar een ander team. Zijn plekje wordt namelijk ingenomen door de Duitser Sebastian Vettel. Een andere kandidaat is Nico Hulkenberg. De Duitser die ook Nederlandse taal spreekt lijkt de beste optie voor Red Bull Racing na Albon.

Nico Hulkenberg is dit seizoen drie races ingevallen en deed dat heel goed. Nick Heidfeld denkt dat Nico Hulkenberg 'precies de juiste coureur is voor Red Bull Racing' en legt dat uit. "Red Bull is niet op zoek naar iemand die Verstappen kan verslaan", zei hij. "Perez of Hulkenberg zou de duidelijke nummer 2 zijn en naar verwachting consistent moeten presteren. Persoonlijk heb ik 100 procent vertrouwen in Nico."

Max Verstappen extreem goed

Nick Heidfeld denkt niet dat er veel coureurs zijn die het tempo van Verstappen bij kunnen houden. "Natuurlijk zou ik blij zijn als hij tegen Max zou kunnen strijden, maar ik denk niet dat er op dit moment veel mensen op de planeet zijn die hem aankunnen. Maar Nico kan 100 procent aan de verwachtingen voldoen. Bij sommige andere teams zou hij de nummer 1 zijn, maar bij Red Bull is hij de perfecte nummer 2."

Red Bull Racing kent officieel geen nummer 1 en 2, dit was duidelijk te zien tussen de gevechten van Daniel Ricciardo en Max Verstappen. De twee moesten om de beurt als eerste tijdens de kwalificatie en niemand wordt voorgetrokken.