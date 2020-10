McLaren-boys blikken vooruit op Portugal: "We moeten er elke race voor gaan"

Het team van McLaren kan dit raceweekend in Portugal goede zaken doen met het team. Het kan namelijk de derde plek in het klassement overnemen van Racing Point, mits ze beter scoren dan het team.

Het team uit Woking kan weer na een slechte periode een goed jaar neerzetten. Als het team beter weet te scoren dan de 'roze Mercedessen' van Racing Point, komt het op de derde plek te staan. Het team was in het begin van het jaar erg goed, maar zakte naarmate het seizoen vorderde verder weg. McLaren heeft laatst een nieuwe neus meegenomen, en dat hielp.

Circuits waar snelheid niet van hoog belang is, komen de McLaren’s goed uit de ranking. Carlos Sainz hoopt zijn goede resultaat van afgelopen raceweekend weer te kunnen behalen in Portugal. "De laatste keer in Duitsland was niet ons beste weekend, ondanks een goed resultaat op P5. We hebben de afgelopen dagen hard gewerkt met alle gegevens die tijdens de race zijn verzameld en hopelijk kunnen we de problemen aanpakken waarmee we werden geconfronteerd toen we Portugal binnenkwamen."

"Portimão is absoluut een onbekende voor mij, net als voor veel van de coureurs en voor de F1. Ik hou van de uitdaging en ik wil vanaf het begin van het weekend aan de slag. Onze rivalen presteren op de baan en we willen nog steeds in de strijd zijn om hoger in het kampioenschap te eindigen. Er zijn nog zes races te gaan en we zullen blijven pushen tot de allerlaatste."

Lando Norris over Portugal

Zijn teamgenoot Lando Norris zei het volgende: "De Nürburgring was de eerste keer dit seizoen dat we de auto niet over de finishlijn konden krijgen, en dat vind ik een beetje jammer. Ik heb alles gegeven, maar het was gewoon niet de bedoeling en we misten een flink aantal punten. We zijn nog steeds in gevecht en we hebben iets te jagen. We moeten ons gewoon op onszelf concentreren en elke race nemen zoals die komt."

Lando Norris vindt het leuk dat hij mag racen op een onbekend circuit. "Het is echt gaaf dat we tijdens dit ongebruikelijke seizoen op circuits als Portimão kunnen racen die volledig nieuw zijn voor de F1. Het circuit is waarschijnlijk nieuw voor veel van de jongens en een paar van hen hebben daar ervaring op junior niveau. Ik mocht daar in 2017 eigenlijk een tweedaagse test doen in een MP4-26 uit 2011, wat een beetje anders was dan de gebruikelijke tests van een paar ronden op Silverstone. Ik weet niet zeker of het me een beetje een voorsprong geeft op de coureurs die nieuw zijn op de baan, maar we zullen moeten afwachten. Laten we proberen dit weekend een paar goede punten te pakken!"