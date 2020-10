Hulkenberg wil teams overtuigen: "Ik heb mijzelf op de kaart gezet"

In de Eifel mocht Nico Hulkenberg voor de derde keer onverwachts instappen bij Racing Point. Zonder veel voorbereiding reed de Duitser in de kijker door als achtste te finishen. Volgens de 33-jarige coureur heeft hij het maximale gedaan om zich te promoten voor een vast zitje in 2021.

De voormalig coureur van Renault en Force India blijft geduldig voor een racestoeltje. "Dit is het beste wat ik kon doen om mijzelf te promoten of op de kaart te zetten", zegt de Duitser over zijn prestatie op de Nürburgring. "Maar na Silverstone is mijn situatie nog niet meteen veel veranderd. Het heeft tijd nodig. Mensen weten dat ik beschikbaar ben. We moeten geduldig blijven om te zien wat er gaat gebeuren", aldus Hulkenberg. De Duitser wordt door de media zelfs gelinkt aan Red Bull voor een zitje.

De 33-jarige coureur blikte voor de Duitse televisie nog een keer terug op de afgelopen Grand Prix. "Het was een leuke race. Ik had er niet veel van verwacht vanwege te weinig voorbereiding. De andere rijders zitten continu in het ritme en de wagen. Ik word in het diepe gegooid en moet proberen te overleven. Ik ben opgelucht en blij hoe ik het heb ik aangepakt om dit te kunnen presteren."