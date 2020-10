Abiteboul geeft gesprekken Red Bull met Renault toe

Eerder werd duidelijk dat Red Bull Racing in een oriënterend gesprek met Renault had gesproken over motoren voor 2022. Honda verlaat de Formule 1 eind volgend jaar, dus het team van Alexander Albon en Max Verstappen zal op zoek moeten naar een nieuwe leverancier.

De gesprekken werden duidelijk nadat afgelopen zondag, na de derde plaats van Ricciardo, Christian Horner en Helmut Marko van Red Bull het motorhome van Renault inliepen en op de foto gingen met Renault CEO Luca de Meo. Het tafeltje ernaast zaten de andere kopstukken van Renault koffie te drinken, zoals teambaas Cyril Abiteboul en Jerome Stoll - directeur Renault Sport. Het is logisch dat de discussies met grote belangstelling worden gevolgd, want de relatie tussen Red Bull Racing en Renault is de afgelopen jaren niet zo goed geweest.

Abiteboul zou hebben aangegeven dat de gesprekken die worden gevoerd vooral tussen Luca de Meo, de nieuwe CEO van Renault, en Dietrich Mateschitz, eigenaar van Red Bull, worden gevoerd. In ieder geval is Renault op dit moment de meest logische optie, aangezien de fabrikant ook wettelijk verplicht is om Red Bull Racing van motoren te voorzien.

Cyril Abiteboul reageerde bij motorsport.com op vragen naar de gesprekken: "Als je vraagt ​​naar het niveau van de gesprekken denk ik dat Helmut altijd mijn aanspreekpunt is geweest voor deze gesprekken. Dus ik zou verwachten dat hij dat ook blijft. Dat gezegd hebbende, het klopt dat Dietrich Mateschitz Luca de Meo kent. Dus daar zullen ongetwijfeld ook gesprekken gevoerd worden."

Op dit moment is echter niets zeker, want het nieuws is nog vers en iedereen heeft tijd genoeg. Bovendien lijkt Abiteboul, ondanks de verkennende gesprekken, nog geen duidelijke positie te hebben van Red Bull Racing. "Er is op dit moment geen dergelijke discussie. Ik denk dat Red Bull eerst nog in de naschok van Honda's aankondiging zit."