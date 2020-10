F1 Silly Season 2021: "Gasly vervangt Ocon bij Renault"

Het Silly Season voor 2021 is weer in volle gang. Waar het lange tijd leek dat Sergio Perez de sleutel in handen heeft krijgt het steeds meer vorm dat Alexander Albon die sleutel over heeft genomen. Red Bull steunt dit jaar de worstelende Alex Albon, maar Helmut Marko geeft nu toe dat Nico Hulkenberg en Sergio Perez in overweging zijn voor 2021.

In gesprek met het eigen Servus TV zegt Marko: "We staan ​​open voor alle opties. Tot nu toe hebben we altijd coureurs uit ons eigen juniorenteam gebruikt, maar die zijn er momenteel niet. Het kan dus zijn dat we moeten doen wat de meeste andere teams doen en voor gevestigde coureurs gaan."

De laatste geruchten suggereren dat Marko Albon niet helemaal uit het F1-programma zou dumpen, maar hem in plaats daarvan terug zou sturen naar AlphaTauri om de teamgenoot van rookie Yuki Tsunoda te worden.

Hulkenberg wordt ook in verband gebracht met het tweede team van Red Bull, zoals hij opmerkte: "Wie weet. De tijd zal het leren, maar ik denk dat het nog even gaat duren."

Gasly naar Renault

Hoe dan ook wordt Pierre Gasly nu in verband gebracht met een sensationele overstap naar Renault, ter vervanging van zijn landgenoot Esteban Ocon. Dat is echter niet de enige verandering want er staan nog meer schokkende overstappen te wachten, en coureurs die buitenspel zouden komen te staan.

Sergio Perez is naar verluidt niet meer geïnteresseerd in Haas, maar de ervaren Mexicaan en zijn sponsors kunnen een contract tekenen bij Williams. Hij zou George Russell vervangen, omdat Nicholas Latifi wordt gesteund door zijn rijke vader Michael. Latifi's bedrijf Sofina staat op de achtervleugel.

Ten slotte worden Perez en Haas-coureur Kevin Magnussen in verband gebracht met een verhuizing naar Indycar met het team Meyer Shank Racing. F1-eigenaar Liberty Media heeft zich zojuist bij dat team ingekocht.