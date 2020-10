Nico Hulkenberg: "Meerdere coureurs strijden om hetzelfde stoeltje"

Nico Hulkenberg heeft niet de hoop dat hij volgend jaar fulltime terugkeert in de Formule 1. Nu hij 3 keer is ingevallen voor Racing Point in 2020, en ook gecontacteerd door Red Bull op de Nurburgring, is de werkloze coureur dit jaar de 'super sub' geworden.

De 33-jarige Hulkenberg zegt echter dat een reserverol niet zijn streven is voor 2021, zelfs als het coronavirus betekent dat hij meer kansen heeft op de markt. De Hulk: "Soms willen ze je, soms niet. Kortom, een vaste racestoel is mijn prioriteit."

Hulkenberg werd uitgeroepen tot de officiële 'coureur van de dag' na de race op de Nurburgring, nadat hij zijn weekend pas begon toen de lichten op groen gingen voor de kwalificatie. Hulkenberg zou echter liever een andere prijs winnen; een racestoeltje voor 2021.

Hulkenberg: "Helaas was het na Silverstone ook hetzelfde, ook toen had ik niet een beter vooruitzicht voor 2021. Misschien heeft de Formule 1 genoeg goede coureurs en hebben ze mij niet meer nodig. Ik ben er nog steeds, maar het is een proces dat al heel lang aan de gang is. Er is een overschot aan coureurs op de markt. En dan zijn er de coureurs die financieel aantrekkelijk zijn voor bepaalde teams."

Helmut Marko van Red Bull zette na de Eifel Grand Prix Alex Albon onder druk door Hulkenberg en Sergio Perez te benoemen als mogelijke vervangers voor 2021. De Red Bull-adviseur houdt hiermee de deur open om Albon te vervangen door een coureur buiten het eigen coureursprogramma.