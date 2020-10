Kvyat boos op Red Bull-collega Albon vanwege onprofessionele houding

AlphaTauri-coureur Daniil Kvyat zegt dat hij de actie van Alexander Albon niet begreep. Kvyat blokkeerde zijn remmen in de chicane nadat de Virtual Safety Car herstart was op de Nürburgring, waardoor Albon een kleine kans kreeg om hem in te halen, maar de Red Bull-coureur reed de voorvleugel van de AlphaTauri van Kvyat af. Dit gebeurde vlak voor de laatste bocht waardoor de Rus een volledige ronde moest afleggen zonder voorvleugel voordat hij in de pitstraat een nieuwe kon halen.

FIA-stewards achtten Albon schuldig voor de botsing en vaardigden een tijdstraf van vijf seconden uit, samen met twee strafpunten, hoewel hij later in de race uitviel vanwege een probleem met de elektronische systemen.

Slecht beoordelingsvermogen

Kvyat eindigde als laatste van de 15 coureurs die de finishvlag zagen. Na afloop zei hij zijn collega onprofessioneel te vinden. Kvyat: "Nou, ik begreep zijn manoeuvre niet echt waarom hij dat deed. Ik denk dat het nogal onprofessioneel van hem was en een zeer slecht beoordelingsvermogen, dat zou ik niet verwachten van een coureur van zijn niveau, die al zo lang aan het racen is."

"Mijn race was vanaf dat moment behoorlijk verpest, ik moest een complete ronde heel langzaam rijden met de beschadigde voorvleugel die er ook nog eens afvloog. Hij schoof onder mijn vloer, waardoor die helemaal beschadigd raakte net als de koeling van de remmen. De race vanaf dat moment een echte strijd omdat de auto een enorm verlies aan downforce had en ik gewoon echt hoopte op regen of dat er iets heel vreemds zou gebeuren."

Door het incident kwam er een einde aan de reeks punten van Kvyat, nadat hij in Monza, Mugello en op eigen terrein in Sochi elke keer in de punten eindigde. Ongetwijfeld zal Helmut Marko Albon hebben aangesproken op zijn rijgedrag, die toch al onder druk staat binnen Red Bull.