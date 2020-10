Max Verstappen verliest van Lewis Hamilton die Eifel Grand Prix wint

Lewis Hamilton heeft de Eifel Grand Prix gewonnen. De Brit wint hiermee zijn 91e Grand Prix en evenaart hiermee het record van Michael Schumacher die ook 91 Grands Prix heeft gewonnen in zijn tijd bij Benetton en Ferrari. Max Verstappen kon Hamilton niet echt aanvallen, maar kreeg nog een kans na de safety car. Uiteindelijk was Hamilton te snel en eindigt de Nederlander als tweede.

Daniel Ricciardo haalt sinds tijden weer het podium in zijn Renault. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen heeft een weddenschap met Renault-teambaas Cyril Abiteboul gewonnen, en zal een tatoeage mogen uitkiezen voor zijn teambaas aangezien hij het podium heeft gehaald voor het Franse team.

Start

De start van de race ging vrijwel vlekkeloos waarbij iedereen de eerste ronden door kwam. Lewis Hamilton had een iets betere start dan Bottas maar de Fin kon zijn eerste positie behouden. Max Verstappen was ook niet lekker weg maar ook hij wist de derde plaats te behouden.

Alexander Albon kende een slechte start en verloor diverse plaatsen. Nico Hulkenberg, achteraan gestart, lag 17e na de eerste ronde.

Uitvallers

George Russell was de eerste uitvaller door toedoen van een botsing met Raikkonen. De tweede uitvaller was Valtteri Bottas die geen vermogen had met zijn Mercedes-motor, en daardoor moest uitvallen. Esteban Ocon kende eveneens problemen, net als Alexander Albon - die niet te genieten was na zijn uitvalbeurt.

Lando Norris kende vrijwel de gehele race problemen en was de laatste uitvaller in zijn McLaren.

Record Lewis Hamilton - Michael Schumacher

Met de winst in de Eifel pakt Lewis Hamilton zijn 91 Grand Prix-zege en evenaart hij het ultieme record van Michael Schumacher. Als trofee overhandigde Mick Schumacher, de zoon van Michael Schumacher, een helm van zijn vader aan Lewis Hamilton.