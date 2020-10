Helmut Marko over nieuwe Red Bull-motor: "Voor eind november beslissing nemen"

Red Bull Racing is dit weekend overladen met vragen over de situatie die Honda heeft neergelegd bij het Oostenrijkse team. Honda vertrekt na 2021 uit de F1 en daardoor moeten Red Bull Racing en AlphaTauri op zoek naar een nieuwe motorleverancier.

Een flinke klus, waarbij Mercedes al afvalt. Toto Wolff weigert mee te werken om Red Bull Mercedes-motore te leveren. Ferrari zei erover na te denken, en Renault zei eerder deze week aan haar plicht te willen voldoen als de vraag komt.

Uiteraard is Helmut Marko ook op de Nurburgring aanwezig en hem werd door Sky Sports gevraagd wat de status op dit moment is. De 77-jarige Oostenrijker: "Nadat Mercedes duidelijk heeft gemaakt dat ze geen motoren willen leveren blijven er nog drie andere mogelijkheden over. We willen tot eind november alle scenario's bekijken en dan een beslissing nemen."

"Op dit moment ziet het er goed uit, maar geen van de drie mogelijkheden zal voor ons makkelijk worden om uit te voeren. Zoals het er nu voor staat, overwegen we op dit moment niet om uit de F1 te stappen."

Max Verstappen zei niets te kunnen doen aan de beslissing en rustig af te wachten op de keus die wordt gemaakt.

Eigen motor Red Bull

Volgens bronnen in de paddock van de Nurburgring neigt Red Bull ernaar om haar eigen motoren te bouwen. Het is de bedoeling om de Honda-motoren over te nemen, en die dan tevens in te zetten bij andere F1-teams die een motor nodig hebben, om zo het probleem waar Red Bull nu tegen aanloopt, te voorkomen.