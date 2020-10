Toto Wolff weigert mee te werken: "Red Bull krijgt geen motoren van Mercedes"

Red Bull is naarstig op zoek naar een nieuwe motorenpartner. De Oostenrijkse drankjesfabrikant zit met een probleem voor haar twee teams, nadat Honda vorige week naar buiten bracht eind 2021 de Formule 1 te gaan verlaten.

Het zorgt voor kopzorgen bij Helmut Marko, die al langer op de hoogte was van de beslissing en dus ook al langer de strategie uit heeft kunnen zetten welke hij wil hanteren. Alle scenario's liggen op tafel, zijn voorbij gekomen in de media, en te goeder trouw heeft Marko ook gedreigd dat Red Bull Racing en AlphaTauri de F1 verlaten als het geen competitieve motor weet te regelen.

Red Bull-Mercedes

Het liefst wil Red Bull Racing een Mercedes-motor achterin de wagen van Verstappen, maar ook een paar jaar geleden lukte dat niet. Niki Lauda sprak daarover met Marko en zag het plaatje wel zitten; naast Mercedes een ander team dat het tegen de Duitser opneemt met dezelfde motor, echte competitie. Enige obstakel was Toto Wolff, die ook een stem heeft en de overeenkomst goedkeuring moet geven.

Tot een echte overeenkomst kwam het nooit want Wolff blokkeerde resoluut het idee en zei meteen geen toestemming te geven, waardoor Red Bull destijds bij Renault moest blijven.

In de paddock van de Nurburgring werd Wolff gevraagd of Mercedes bereid is om vanaf 2022 wel motoren te leveren aan Red Bull. Tegenover Autosport zei Wolff: "Nee, om verschillende redenen willen wij geen motoren leveren aan Red Bull. De belangrijkste reden is dat we vanaf 2021 vier teams voorzien van motoren, waaronder ons eigen team. Hierdoor hebben we bijna al moeite om de motoren voor al deze teams te kunnen produceren. Er is niet genoeg capaciteit om een vijfde team, Red Bull Racing, te voorzien van motoren."

"Ik ben er bovendien van overtuigd dat Helmut Marko een back-up plan op tafel heeft liggen. Marko is niet graag afhankelijk van leveranciers, dus heeft ongetwijfeld een plan klaar. Hij heeft ons niet nodig."