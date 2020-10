Max Verstappen: "Heb vier uur achter mijn laptop gezeten"

Max Verstappen bevindt zich nu in dezelfde positie voor de Grand Prix van de Eifel, als dat hij straks over drie weken is in Imola. De Red Bull-coureur vond het een domme beslissing om slechts 1 vrije training te hebben voor de kwalificatie zou beginnen, maar door de weersomstandigheden in de Eifel heeft de F1 nu precies eenzelfde weekend als in Imola voorgeschoteld gekregen. Dit keer is Max Verstappen echter van mening dat het leuk kan worden!

Dat de vrije trainingen afgelast moesten worden op vrijdag was buiten de controle van de FIA. Vanwege de regen en mist moest de medische helikopter aan de grond blijven.

Toch was de Red Bull-coureur niet ontevreden dat hij dit weekend maar één uur vrije training heeft alvorens de kwalificatie begint, ondanks dat Verstappen nog nooit heeft geracet met F1-wagens op de Nurburgring. Eenzelfde Grand Prix weekend staat dus te wachten op 1 november op het circuit van Imola.

Begrip voor situatie

Gevraagd naar zijn gevoelens over hoe het weekend in de Eifel, zei Verstappen: "Ik vind het niet erg, ik vind het eigenlijk leuk. Het maakt de situatie lastiger en interessanter. Het is natuurlijk jammer voor de fans. Ze kwamen hierheen, we mochten eindelijk een paar fans verwelkomen op de tribunes, maar we moeten begrijpen dat de medische helikopter onder deze omstandigheden niet kan vliegen. Daar moeten we gewoon mee leven."

Over hoe hij zijn tijd had besteed in afwachting van een beslissing over de vraag of de vrije trainingen konden beginnen, voegde hij eraan toe: "Ik zat vier uur op mijn laptop, gewoon op de hoogte blijven van mijn vrienden en zo. Wat kan je nog meer doen?"

Albon verwacht chaos

Verstappen's teamgenoot Alex Albon onthulde: "Ik heb ongeveer zes of zeven koppen thee gedronken en wat tijd op YouTube doorgebracht. Ik denk dat de derde vrije training een chaos gaat worden omdat we zo weinig tijd hebben. Het was een behoorlijk lange dag, natuurlijk pijnlijk voor de fans. Hopelijk krijgen we vandaag iets beters qua weer. Ik maak me wel zorgen want zondag zou het net zo zijn als vrijdag. Het is echter voor iedereen hetzelfde, dus het zal niet te veel veranderen. Het gaat erom wie zich het snelst aanpast."

"Ik denk dat je in de derde vrije training elke auto op de baan zult zien - korte runs, lange runs. We hebben duidelijk veel banden om in korte tijd te gebruiken, dus het zal chaotisch zijn, in ieder geval leuker dan op vrijdag, wanneer het gewoon voortsleept en je moe wordt terwijl je de hele tijd wacht."