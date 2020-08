Max Verstappen: "Een vrije training in Imola is een domme beslissing"

Eind oktober en begin november racet de Formule 1 op het circuit van Imola. Een week ervoor zijn de Formule 1-teams actief in het zuiden van Portugal op het circuit van Portimao. Daar zit meteen het logistieke probleem, waardoor het raceweekend in Imola slechts twee dagen zal duren.

Dat is niet wat de coureurs willen en er is dan inmiddels ook kritiek op de beslissing. Veel coureurs zijn niet blij zoals Max Verstappen: "De manier waarop ze het nu doen vind ik zonde, maar ik kijk er wel enorm naar uit om daar te racen want ik vind het circuit geweldig."

"Bijna niemand van ons kent het circuit goed dus dat kan voor problemen zorgen. We komen dus op een nieuw circuit met slechts één vrije training. Het is voor iedereen hetzelfde maar in mijn ogen is dit niet de manier. Zorg voor twee vrije trainingen zodat we dingen kunnen uitproberen en er zeker van zijn dat de wagens werken", zegt Verstappen tegen GPUpdate.

Twee dagen prima

Verstappen is tevreden met de keus voor Imola. Het gaat hem vooral om de korte tijd die de coureurs krijgen: "Ik vind twee dagen op Imola geen probleem, maar wel dat er geen twee vrije trainingen zijn. Dat vind ik gewoon een domme beslissing.