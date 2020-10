F1 verplaatst medische helikopters voor reserveplan bij mist

De FIA ​​heeft een back-up plan opgesteld om ervoor te zorgen dat de F1-sessies voor de Eifel Grand Prix niet worden belemmerd door de weersomstandigheden op zaterdag. De sessies van vrijdag werden geannuleerd door de regen en mist die ervoor zorgden dat de medische helikopter van de F1 niet kon vliegen, waardoor deze in geval van een ongeluk uiteindelijk niet naar het ziekenhuis van Koblenz kon gaan.

Bijlage H van het sportief reglement van de F1 vereist de verplichte aanwezigheid van een medische helikopter bij alle evenementen die in staat is om binnen 20 minuten naar het aangewezen ziekenhuis op een evenement te vliegen.

Om verdere verstoring van de werkzaamheden van dit weekend te voorkomen, heeft de FIA ​​een plan bedacht dat alle eventuele slachtoffers van de Nürburgring over een afstand van 3 km over de weg zou evacueren, waarna een helikopter - in een gebied dat minder door mist of mist is getroffen - zou worden voltooid tot de resterende afstand tot Koblenz.

Albon maakt zich zorgen

Voorspellingen geven aan dat het vandaag een betere dag is als het gaat qua weer, maar het weer van zondag op de Nürburgring zou vergelijkbaar kunnen zijn met die van vrijdag, een vooruitzicht dat Alex Albon van Red Bull zorgen baarde. "Ik maak me een beetje zorgen, want zondag verwachten ze hetzelfde als op vrijdag. Als dat zo is, moeten we zien wat er gebeurt."

Williams-coureur Nicholas Latifi had vooral medelijden met de Duitse fans op de tribunes die vrijdag de omstandigheden trotseerden. "Ik heb medelijden met alle fans die buiten in de kou en nat zaten te wachten op wat actie op de baan, maar zo gaat het soms. Hopelijk worden de omstandigheden vandaag beter en kunnen we dat goedmaken."