Dreigementen Marko worden niet serieus genomen: "Dat is typisch zijn style"

Red Bull is op dit moment al hard bezig op zoek naar een nieuwe motorleverancier voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Door het vertrek van Honda zitten beide teams zonder motor vanaf 2022, waardoor Helmut Marko aan het werk moet. De Oostenrijker heeft al diverse plannen op tafel liggen maar Marko dreigde ook dat Red Bull uit de F1 zou stappen, als het geen competitieve motor krijgt.

In de media wordt gespeculeerd over dit dreigement, maar daar neemt men de woorden van Helmut Marko niet heel serieus. Volgens F1-journalist Raul Romojaro van de Spaanse krant AS, is het normaal gedrag van Helmut Marko: "Op dit moment kun je geen enkel scenario uitsluiten. Ook Red Bull wordt in al haar sporten en activiteiten getroffen door de coronacrisis en moet alles in de gaten houden."

"Ik heb wel het idee dat Marko blufpoker speelt door te roepen dat Red Bull met haar twee teams uit de F1 kan vertrekken. We kennen de style van Helmut Marko, hij wil hiermee de boel onder druk zetten om zijn doel te bereiken. Het zou een grote klap voor de F1 zijn als Red Bull Racing en AlphaTauri vertrekken."