Red Bull dreigt uit F1 te stappen: "Nemen beslissing voor het einde van dit jaar"

Red Bull Racing bekijkt alle opties voor 2022. Het Oostenrijkse F1-team zit na volgend jaar zonder motorleverancier en dus ook zonder fabriekssteun. Honda, één van de slechts vier motorfabrikanten in het de F1, schokte vrijdag de racewereld door eind volgend jaar haar vertrek aan te kondigen om te stoppen in de koningsklasse.

Teambaas Christian Horner gaf al aan dat Red Bull de tijd zal nemen om alle opties te evalueren en ervoor te zorgen dat de meest competitieve motor achterin de Red Bull-wagen zal liggen. Hij verduidelijkte dat Red Bull "op lange termijn" toegewijd blijft aan F1.

Keuzes en opties

In feite lijken de opties van Red Bull beperkt. Mercedes en Dietrich Mateschitz kunnen naar verluidt niet met elkaar opschieten en de huidige motor van Ferrari is niet competitief. Dat laat Renault als laatste keus over, met wie Red Bull tijdens hun laatste samenwerking spectaculair uit elkaar ging.

Helmut Marko maakt echter samen met Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz de beslissingen: "Alle opties zullen worden samengesteld en dan zal Red Bull beslissen wat er gebeurt. Met alle opties bedoel ik dus ook de mogelijkheid om een eigen motor te bouwen maar een vertrek uit de F1 is ook zeker niet uit te sluiten als we niet in staat zijn een competitieve motor te vinden. We zullen elke mogelijkheid onderzoeken en nemen voor het einde van het jaar een beslissing."

Concorde Agreement

Horner zegt ook dat Red Bull zich blijft inzetten voor de F1, nadat het de Concorde-overeenkomst voor 2021-2025 heeft ondertekend. Marko zegt echter dat Red Bull hier onderuit kan: "We kunnen het contract jaarlijks opzeggen. Aan het einde van elk jaar is er een optie om uit te stappen. Dit is niet mijn prioriteit, dus als we alle feiten bij elkaar hebben, zal de heer Mateschitz beslissen."

Macht

Dat het steekspel nu begint rondom Red Bull is niet vreemd. Marko gaf aan dat hij al enkele maanden geleden op de hoogte was van de beslissing van Honda. Met 4 wagens op de grid heeft Red Bull met haar twee teams (Red Bull Racing & AlphaTauri) een bepaalde machtspositie die nu goed gebruikt kan worden om ervoor te zorgen dat men krijgt wat het wil.

Zonder de 4 wagens van Red Bull en AlphaTauri ziet de grid er een stuk minder interessant uit en kan de F1 in de problemen komen gezien de contracten tussen FOM en promotors waarbij minimaal 16 wagens aan de start moeten staan van een Grand Prix weekend.