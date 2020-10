Horner en Verstappen hebben goed gesprek gehad over vertrek Honda

Het vertrek van Honda uit de F1 houdt nog altijd de gemoederen bezig. De Japanse fabrikant ziet geen heil meer in de F1 en zal na 2021 vertrekken uit de koningsklasse. Red Bull Racing en AlphaTauri zitten hierdoor zonder motor en de twee teams inclusief de coureurs weten niet wat hun te wachten staat.

Vooral Max Verstappen zal zijn oren gespitst houden en zijn ogen open zodat hij goed in de gaten heeft wat er zich afspeelt en welke kansen zich voordoen. Vader Jos Verstappen voerde al de druk op Red Bull.

Vertrouwen Verstappen

Teambaas Christian Horner probeert iedereen bij elkaar te houden, al is er in de interne communicatie nog wel verbetering te vinden. Helmut Marko sprak openlijk over de clausule die in het contract van Max Verstappen staat, Horner sprak die clausule tegen.

In zijn column schrijft Horner echter dat hij voor de aankondiging van Honda een gesprek heeft gehad met Verstappen. De Brit schrijft hierover: "Voordat Honda haar vertrek aankondigde heb ik een goed gesprek gehad met Max Verstappen en de situatie uitgelegd. Hij vertrouwt op het team en is nog altijd even gemotiveerd als hij hiervoor ook was."