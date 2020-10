Verstappen: "Helmut Marko kan zeggen wat hij wil, maar ik zie het niet gebeuren"

Sinds het vertrek van Honda draaien de verhalen weer op volle toeren. Red Bull moet een goed alternatief gaan vinden om vanaf 2022 een topmotor achterin de wagen te hebben. De hoop is nog altijd dat in 2021 Max Verstappen mee kan doen om de wereldtitel.

Strijden om kampioenschap

Die hoop is er vrijwel ieder jaar geweest vanaf 2017, maar nooit lukte het de Nederlander om dichtbij de Mercedes-coureurs te komen. Aan het einde van het seizoen stond Verstappen met een paar overwinningen op de derde plaats, op grote achterstand van kampioen Lewis Hamilton.

Ook dit jaar was er voor het seizoen een hoop reuring dat Verstappen mee zou kunnen strijden om de titel. Het wachten tot de start van het seizoen in juli werd niet beloond, want al tijdens de eerste Grand Prix in Oostenrijk viel Verstappen uit en stond hij op achterstand.

Jos Verstappen voert druk op

Vader Jos Verstappen baalt van de situatie en laat duidelijk merken dat hij niet blij is. De druk op Red Bull wordt langzaam maar zeker opgevoerd, zo vertelt hij in gesprek met Formule 1 Magazine. Jos Verstappen wist dit jaar al snel dat ook dit seizoen geen wereldtitel in het verschiet lag voor zoon Max Verstappen: "Helmut kan zeggen wat hij wil, maar ik zie het niet gebeuren en daar baal ik van. Vooral in het begin baalde ik daar heel erg van. Dan kom je er dus achter hoe de werkelijke situatie is "

"Wat moet ik ervan zeggen? We zijn gewoon te langzaam. We willen kampioen worden, maar dat gaat dit jaar niet lukken. In ieder geval nooit met deze auto, zoals die nu is. We hebben geen kans. Natuurlijk zit er nu niets anders op dan het te accepteren, maar dit is niet wat je wilt. Je wilt voor het kampioenschap meedoen. Dat het verschil met Mercedes zo groot was, dat heeft me wel verrast."

Red Bull moet juiste mensen aantrekken

Jos Verstappen suggereert dat Red Bull de juiste mensen aan moet trekken. Hij vergelijkt Red Bull met Mercedes en kijkt dan vooral naar de mensen en organisatie: "Waarom zou het niet kunnen? Bij Mercedes zijn het ook gewoon mensen. Red Bull zou het team dan ook maar beter moeten oliën en organiseren en erachter zien te komen waar het aan ligt, waar de problemen zitten, daar moet vervolgens dan aan gewerkt worden. Wat telt zijn uiteindelijk de rondetijden, en als je daarnaar kijkt, dan komen we tekort."

Clausule contract Max Verstappen

Waar het de laatste dagen ook vaak over is gegaan zijn de clausules in het contract van Max Verstappen. De Nederlander kan vertrekken als Red Bull geen topteam is of het ontbreekt aan de fabriekssteun voor de motor. Helmut Marko heeft aangegeven dat deze clausule bestaat, teambaas Christian Horner ontkende deze week dat deze clausule in het contract staat.

Toch kan de druk die nu opgevoerd wordt niet los worden gezien van de feiten, aangezien de Verstappens als geen ander weten wat er in het contract is opgenomen. Kampioen worden met Red Bull is de ambitie, maar als het Oostenrijkse team niet kan leveren wat daarvoor nodig is, heeft Max Verstappen de kans om te vertrekken naar een team die dat wel kan.