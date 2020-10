Jaarlijks wisselen Nurburgring en Hockenheim kan Duitse Grand Prix nieuw leven inblazen

Nurburgring-directeur Mirco Markfort hoopt dat de race van dit weekend op de beroemde locatie de kansen op een terugkeer op de Formule 1-kalender behoorlijk vergroot. Voorafgaand aan de race van dit weekend was de Nürburgring voor het laatst gastheer van een Formule 1-race in 2013, de laatste keer dat het meedeed met de jaarlijkse wisseling met Hockenheim.

Sindsdien is Duitsland helemaal van de kalender afgevallen - maar te midden van de coronacrisis en het afgelasten van de race, heeft Nurburgring-baas Markfort een eenmalige deal voor 2020 opgesteld.

Nürburgring-baas Markfort is blij dat Mick Schumacher, de zoon van lokale held Michael Schumacher, vrijdag in actie komt voor Alfa Romeo. Tegen persbureau SID zei Markfort: "Vooral Mick Schumacher zou weer een Duitse hype kunnen veroorzaken. Met een sterke Mick Schumacher en Sebastian Vettel zijn er natuurlijk kansen voor veel toeschouwers, wat weer een klein pluspunt zou kunnen zijn voor Duitsland als Formule 1-locatie."

In feite betekent de corona-situatie dat slechts 20.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn, waarbij Markfort hen verzekert dat het gezondheidsconcept hun veiligheid garandeert. "We hebben tribunes die verspreid zijn over het hele gebied, dus we kunnen aan elke tribune een parkeerplaats toewijzen, wat betekent dat we een goede afscheiding hebben geregeld."

Als het weekend goed verloopt, denkt Markfort dat er in de toekomst nog meer Formule 1-races op de Nurburgring mogelijk zijn. "We bieden een unieke locatie, we zijn een uniek merk en we hebben in deze tijd bewezen dat we erg flexibel zijn", zei hij.

Hij geeft echter toe dat een afwisselend plan met Hockenheim het meest waarschijnlijke scenario is voor de toekomst van de Duitse GP. Markfort: "Dat zou vanuit ondernemers oogpunt de beste optie zijn."

Regen verwacht

De datum in oktober zal naar verwachting slecht weer brengen. Max Verstappen kijkt uit naar het weekend en denkt dat regen ervoor kan zorgen dat het interessant wordt: "Het weer ziet eruit alsof het een stuk kouder zal worden dan de races die we tot nu toe hebben gehad dit jaar, en er kan regen vallen, dus hopelijk wordt het een nog interessanter raceweekend."