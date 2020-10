'Vertrek Toto Wolff bij Mercedes opent deur voor Red Bull-Mercedes motorendeal'

Volgens Nederlandse commentatoren zou Toto Wolff het struikelblok zijn in de kansen van Red Bull om een ​​Mercedes-motor te bemachtigen voor 2022. Red Bull is op zoek naar een nieuwe motorpartner voor het seizoen 2022 nadat Honda vorige week aankondigde dat het kampioenschap van volgend jaar zijn laatste in de Formule 1 zou zijn.

De Japanse fabrikant noemde zijn doel om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken als een van de redenen om te stoppen met de sport. Het bedrijf blijft echter wel actief in de MotoGP en IndyCars. Olav Mol vertelde in F1 aan Tafel: "Honda had een contract tot en met 2021. In tegenstelling tot de Formule 1-teams hoeven motorleveranciers de Concorde-overeenkomst niet te ondertekenen. Ze hoeven niet gebonden te zijn aan wat de fabrikanten met elkaar hebben afgesproken."

“Er was de hoop dat Yuki Tsunoda in de AlphaTauri zou worden gestopt, waardoor het voor Honda moeilijker zou worden om te stoppen. Honda heeft het contract met IndyCar verlengd en ik denk dat ze zich richten op het bouwen van de 'Mercedes'-motor van de IndyCar."

Vertrek Wolff opent deuren

Red Bull heeft verschillende mogelijkheden om te verkennen in zijn zoektocht naar een nieuwe motorleverancier. Ze zouden kunnen gaan met een van de bestaande fabrikanten in Renault, Ferrari of Mercedes. Hoewel men denkt dat Renault de meest waarschijnlijke van deze opties zou zijn, gezien de rivaliteit van Red Bull met Ferrari en Mercedes, denkt de Nederlandse F1-fotograaf Peter van Egmond dat een overstap naar Mercedes niet uitgesloten is: "Bij Red Bull sluiten ze zeker niet uit dat er een Mercedes-motor binnenkomt. Ze gaan ervan uit dat Toto Wolff daar weggaat en dat hij degene is die de deal tegenhoudt."

Nieuwe fabrikant wordt moeilijk

Red Bull zou ook een nieuwe motorfabrikant, of een oude, tot de sport kunnen lokken, zoals McLaren deed met Honda in 2015. Dat was echter geen erg succesvolle samenwerking, aangezien het duo worstelde in de eerste drie jaar van Honda in de sport. De twee gingen uit elkaar aan het einde van het seizoen 2017, waarbij Honda samenwerkte met AlphaTauri en een jaar later Red Bull.

Mol voegde toe: "Een nieuwe motorleverancier is gewoon heel moeilijk omdat de laatste nieuwe leverancier Honda was en we weten allemaal hoeveel problemen ze in het begin met McLaren hadden."

Red Bull zal eerder dan later een beslissing moeten nemen. Van Egmond vult aan: "Voor 2022 moeten ze een geheel nieuwe auto bouwen. De basis van de auto is wat voor motor er in komt te liggen, want je bouwt je hele chassis op basis van waar de koeling komt etc."