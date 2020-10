Brundle: "Als Red Bull geen fabrieksmotor regelt gaat Verstappen om zich heen kijken"

Honda's vertrek uit de Formule 1 bezorgt niet alleen kopzorgen bij Red Bull, maar ook bij Max Verstappen. De Nederlander heeft diverse clausules in zijn contract staan die het mogelijk maken om tussentijds te vertrekken. Zo moet de Nederlander ieder jaar minimaal in de top 3 eindigen, maar moet Red Bull Racing elk jaar zorgen voor een fabrieksmotor.

Moet Verstappen bij Red Bull Racing blijven, en wat zijn de mogelijkheden? Sky Sports-analisten Martin Brundle en Ted Kravitz hebben hier wel een aantal ideeën over. Verstappen staat tot 2023 onder contract bij Red Bull, maar door de clausules in zijn contract zal ook de 23-jarige Nederlander rondkijken en nadenken over wat te doen. Brundle zegt hierover: "Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op de vrijheid van Max Verstappen om vroeg of laat zal hij rond gaan kijken. Als er geen fabrieksmotor is dan zal hij niet bij Red Bull willen blijven."

Ted Kravitz voegt daaraan toe: "Wie kan behalve Verstappen weten of Honda's vertrek hem minder zin geeft om bij Red Bull te blijven. Het vertrek van Honda zal echter niet helpen."

"Verstappen is pas 23, hij heeft nog genoeg tijd in de F1, maar het zal hem zorgen baren. Als Verstappen Red Bull wil verlaten, wat zijn dan zijn opties? Mercedes? Dat is op dit moment lastig, omdat Bottas ook volgend seizoen voor Mercedes rijdt en verwacht wordt dat ook Hamilton zijn contract zal verlengen."