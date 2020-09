Brekend nieuws uit de wereld van Formule 1! Max Verstappen heeft een clausule in zijn contract waarin staat dat hij bij het ontbreken van een competitieve motorleverancier zijn Red Bull-verbintenis mag verscheuren.

Zo. Daar sla je even steil van achterover, of niet? Het antwoord is nee. Vrijwel alle topcoureurs hebben clausules in hun contracten. Het verbaast me eigenlijk dat Verstappen niet meer macht heeft dan tot dusver is gebleken. Hij is één van de meest felbegeerde F1-rijders van het startveld.

Teamintern loopt het niet honderd procent soepel. Natuurlijk is het geen rommelpot, zoals sommige chocoladelettermedia beweren – Red Bull heeft dit jaar al een race gewonnen en stond in zeven van de negen Grands Prix op het podium. Honda heeft in de afgelopen jaren gigantische stappen voorwaarts gezet en iedereen weet dat de Japanners het best renderen als ze vertrouwen krijgen. Feit is dat Mercedes alweer lichtjaren voor Red Bull rijdt. Wat ik niet snap, is dat het kamp-Verstappen niet meer invloed uitoefent op het management – zij het middels, bijvoorbeeld, clausules.

Voorgeschiedenis

Dat er nog geen vertrekoptie is gelicht, heeft mijns inziens met twee factoren te maken. Factor één: Red Bull Racing is zeer gelukkig geweest met de manier waarop de boel contractueel is dichtgetimmerd. Toen er voor 2017 een zitje bij Mercedes vrijkwam, lag Verstappen vast. In 2019 moest Verstappen bij de beste drie eindigen om geen ontsnappingsclausule in werking te stellen en driemaal raden – hij werd uiteindelijk derde.

Daarnaast is de leiding van Red Bull bijzonder bedreven in het bakken van zoete koekjes. Al vanaf de eerste gezamenlijke winter (2016-17) wordt er gerept over ‘het aanvallen van Mercedes’. En in elk seizoen blijkt dat Red Bull de titeldroom al na een aantal Grands Prix kan vergeten. Tweede of derde, dat is het maximaal haalbare. Met een handjevol overwinningen zijn seizoenen gezien huidige verhoudingen al meer dan geslaagd.

Toch blijven Christian Horner en voornamelijk Helmut Marko roepen dat Red Bull stappen vooruit zet. Het zwichten vanuit het kamp-Verstappen voor Red Bull-kletspraat is zodoende factor twee. Noem het loyaliteit, maar dat houdt ergens op – zo is het immers in het ‘echte’ leven ook, toch? Als je partner of zakenrelatie continu A roept maar B doet, dan ben je op een gegeven moment niet goed voor jezelf als je blijft geloven dat A een rationele optie is. Of je forceert B, of je overweegt andere opties.

Frisse wind

Is het tijd voor vernieuwing? Elke zoveel weken roept Marko wat in de media en met regelmaat slaat het kant noch wal – Vettel die in 2012 zestig punten achterstand had? Zijn feitenkennis laat duidelijk te wensen over. Het juniorteam, zijn afdeling, is een zootje. Daniil Kvyat, Pierre Gasly en Alexander Albon zijn rijdende voorbeelden van jonge jongens die onder Marko’s begeleiding ongeveer richting antidepressiva zijn gejaagd, om van tientallen tienerjongens die keihard werden gedumpt te zwijgen. Niet echt lekker als je een stabiele tweede rijder naast stercoureur Verstappen zoekt.

Er moet een bepaalde manier van anticipatie mogelijk zijn – juist vanwege de prachtige situatie waarin Verstappen verkeert. Hij heeft een machtspositie. Want nogmaals, wie wil Verstappen niet in zijn wagen en daarnaast, wat wil Red Bull zonder Verstappen? Speel die machtspositie volledig uit. Sla met de vuist op tafel, en nogmaals, en nogmaals. Zorg dat de juiste mensen op de juiste plaatsen komen. Durft Red Bull haar kroonprins eruit te knikkeren? Tuurlijk niet. En anders ook maar wel. Met deze opstelling ga je geen wereldkampioen worden.

Laat Honda lekker hun gang gaan – focus op (het falen van) je ontwerpteam. Die benaderen de winterstop de laatste jaren als winterslaap, zo lijkt het. Waar zijn die toverontwerpers als je ze nodig hebt? Kijk enkel naar dit seizoen: er werd aangevangen met een hopeloos instabiele achterzijde. Op managementniveau: druk als Verstappen zijnde je eigen voorkeuren door, overrule alsjeblieft wat Marko denkt dat goed is – want dat is het niet, dat wijst alles wat hij sinds 2014 heeft bepaald, op het promoveren van supertalent Verstappen na, uit. Wil jij Albon? Dan blijft Albon. Wil jij Gasly terug? Dan komt Gasly terug. Wil jij Hülkenberg, Pérez of iemand waarvan jij denkt dat-ie een goede combo met jouw vormt? Wij maken het mogelijk.

Meer invloed op het team, een Schumacheresque clausule, dat is wat Verstappen nodig heeft. Want een clausule om weg te kunnen gaan is leuk en aardig, maar als er geen competitieve zitjes beschikbaar zijn levert het precies niets op.

René Oudman

Twitter: @reneoudman