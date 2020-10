Red Bull geeft toe te kijken naar Perez en Hulkenberg om Albon te vervangen

Red Bull Racing sluit de vervanging van Alex Albon niet langer uit. Tot voor kort steunde het merk van energiedrankjes de in Groot-Brittannië geboren Thaise coureur krachtig en pleitte ervoor hem te laten zitten op zijn stoel. Maar nu zijn de topcoureurs Sergio Perez en Nico Hulkenberg op de markt, had Alex Albon een probleem met een slecht optreden in Sochi.

In gesprek met Speed Week legt Helmut Marko de opties uit: "Als Alex Albon goed presteert, blijft hij. Zo niet, dan zal er een overleg plaatsvinden en de opties worden bekeken. "We zullen dan kijken welke goede coureurs er op de markt zijn. Maar dat is op dit moment nog geen onderdeel van gesprek."

Het is ook mogelijk dat, in het licht van Honda's schokkende beslissing om de Formule 1 te verlaten, Red Bull mogelijk ook de cockpit van Max Verstappen moet vullen.

Dat betwijfelt voormalig F1-coureur Christijan Albers. "Zolang Hamilton voor Mercedes blijft rijden, zie ik voor Verstappen geen kans om daarheen te gaan. Niet omdat Max het niet wil, omdat het hem niets kan schelen, maar omdat Lewis Hamilton het nooit zou toestaan."