Contractbesprekingen Hamilton en Mercedes liggen stil

Al diverse maanden wordt er gesproken over het contract van Lewis Hamilton met Mercedes. De Brit zijn huidige overeenkomst loopt eind dit jaar af en de intentie is van beide kanten om een nieuw contract te tekenen. Vooralsnog is dat niet gebeurd en de reden daarachter zou een mogelijke verkoop zijn van het team, maar ook de toekomst van Toto Wolff is voor Hamilton belangrijk. De Mercedes-teambaas moet eveneens zijn contract verlengen om na 2021 actief te zijn voor het Duitse team.

Het is geen geheim dat Mercedes en Lewis Hamilton graag met elkaar verder willen. De combinatie van team en coureur is een van de meest succesvolle uit de geschiedenis van de Formule 1, en de Brit is goed op weg om zijn zevende titel veilig te stellen, waarmee hij aan het schijnbaar onmogelijke record van Michael Schumacher komt en zal evenaren.

Focus op races

De Duitse omroep RTL maakt echter melding dat de contractverlenging van Hamilton niet op korte termijn zal gaan plaatsvinden. Er is echter nog geen contractverlenging tussen de twee partijen. Volgens Britse media ligt er al een contract klaar voor nog eens drie jaar en is alleen een handtekening vereist. Het Duitse RTL spreekt dat gerucht tegen. Volgens het medium komt er voorlopig geen contractverlenging. Hamilton en Mercedes willen na het huidige seizoen praten over een nieuwe samenwerking en niet wanneer de focus puur op de Grands Prix moet liggen. RTL claimt dan ook dat er voor november geen contractverlenging zal plaatsvinden.

Menselijkheid Hamilton

De Britse coureur en Mercedes wilden eerder dit jaar eigenlijk praten over een nieuwe overeenkomst, maar toen gooide het coronavirus roet in het eten, waardoor de gesprekken werden afgelast. Hamilton zei dat hij niet wilde praten over miljoenen salarissen, terwijl veel mensen in de wereld werkloos worden.