Toto Wolff: "Nieuw contract Hamilton gaat niet om geld"

Toto Wolff heeft laten doorschemeren dat Mercedes Lewis Hamilton in 2021 niet meer salaris zal kunnen betalen. Het huidige en lucratieve contract van de zesvoudig wereldkampioen loopt dit jaar af. Geruchten doen de ronde dat Lewis Hamilton alleen een nieuw contract wil tekenen als hij een salaris van 70 miljoen dollar krijgt.

Geld niet de doorslag

Teambaas Toto Wolff kijkt vooruit op de zaken en legt een aantal dingen uit over de onderhandelingen. De Oostenrijker tegenover Bild: "Uiteraard probeert elke coureur over een goed contract te onderhandelen. Maar om twee redenen is geld niet de doorslaggevende factor in onze gesprekken."

"Ten eerste weet Lewis dat we een groot transformatieproces doormaken in de Daimler-familie. Het is een lastige tijd in de hele auto-industrie en we zijn op weg naar elektrisch rijden. Ten tweede is het voor Lewis veel belangrijker dat hij een snelle auto krijgt en daarom de beste mogelijkheid om wereldkampioenschappen te winnen."

Wolff twijfelt aan nieuwe reglementen

Wolff werd ook gevraagd naar de recente claim van F1-sportbaas Ross Brawn dat vanwege de huidige stabiliteit in de reglementen, de sport dit jaar een spannend seizoen moet genieten dan ooit tevoren. De Mercedes-teambaas twijfelt hieraan, al moet in zijn antwoord ook niet een politiek motief uitgesloten worden.

"Als hij dat gelooft, vraag ik me af waarom hij de reglementen voor 2021 heeft gewijzigd. Het is altijd ons standpunt geweest dat stabiele regelgeving beter is. Niet omdat het ons voordeel behoudt, maar omdat het precies is zoals Ross zegt: hoe langer de regels hetzelfde blijven, hoe dichter de teams bij elkaar komen."

Voor 2021 zullen de F1-reglementen dus daadwerkelijk veranderen, wat aanleiding geeft tot suggesties dat de dominantie van Mercedes eindelijk kan eindigen. "Meestal is er een tijdperk zoals wij hebben, dat eindigt omdat een belangrijk deel van het team wegvalt. Maar het ziet er niet naar uit dat dit op dit moment zal gebeuren," hield Wolff vol.