Lewis Hamilton kan niet geloven dat hij record van Michael Schumacher overneemt

Het blijft een terugkerend onderwerp: de records van Michael Schumacher vallen één voor één ten prooi aan Lewis Hamilton. De Brit heeft meermaals aangegeven dat het niet zijn bedoeling is om records te breken, maar dat het tegelijkertijd een onwerkelijke situatie is. Op dit moment heeft de Brit 90 overwinningen behaald en als hij in Rusland wint evenaart hij het record van Michael Schumacher; 91 Grand Prix-overwinningen.

Dat zou betekenen dat Hamilton notabene in Duitsland, op het circuit van de Nurburgring - de achtertuin van Michael Schumacher, het record op zijn naam kan schrijven met 92 overwinningen.

Dankbaar

De 35-jarige coureur uit Stevenage kan het soms nog altijd niet geloven wat hij heeft bereikt. In gesprek met The Guardian zegt hij: "Het lijkt gewoon onwerkelijk. Het is uiteindelijk een voorrecht om in een positie te zitten en zo'n geweldig team en een auto te hebben om weekend in, weekend uit te kunnen leveren, maar ik ben gewoon voor altijd dankbaar voor de mensen die hard blijven werken, ik ben gewoon een schakel in de keten."

Lewis Hamilton is de man in de schijnwerpers staat en alle aandacht op zich weet gevestigd, maar er zijn natuurlijk meer dan 1.000 mensen betrokken bij Mercees om systematisch de machtige prestaties te leveren en dat erkent Hamilton. Zonder hen was hij nooit zo ver gekomen en hij houdt vol dat het allemaal ondenkbaar is: "Maar ik had nooit gedacht dat ik hier zou zijn, dat is zeker."

De kans is groot dat hij het record van Schumacher evenaart en zelfs overtreft met nog acht races op de kalender. Hij zal dit jaar ook het record van 7 kampioenschappen kunnen evenaren. Gezien de voorsprong van Hamilton moeten er gekke dingen gebeuren wil hij dit jaar geen kampioen worden.