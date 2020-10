Fernando Alonso: "Michael Schumacher zal altijd groter zijn dan Lewis Hamilton"

Michael Schumacher blijft Lewis Hamilton altijd een stap voor in termen van F1-grootsheid. Dat is de mening van Fernando Alonso, terwijl de wereld van de Formule 1 wacht op het moment dat Hamilton voorbij Schumacher's zegerecord van alle tijden racet en zijn zeven titels in 2020 evenaart.

Alonso lijkt weer helemaal terug in de F1 strijd en spreekt pittige woorden over zijn voormalig teamgenoot Lewis Hamilton. Eerder deze week zei de Spanjaard al dat hij vindt dat de teamgenoten van Hamilton zwak zijn geweest tijdens zijn carrière.

In gesprek met Sport Bild zegt Alonso: "Ik herinner me Michael Schumacher als een coureur met het grootste talent."

Wat Hamilton betreft, zei Alonso dat de Mercedes-coureur duidelijk de beste op dit moment is: "Lewis Hamilton is erg goed en de beste van zijn generatie. Maar hij won het wereldkampioenschap bij McLaren niet toen zijn teamgenoot Jenson Button was. Nico Rosberg won bovendien ook het wereldkampioenschap bij Mercedes. Michael heeft nooit zulke dingen gehad - hij heeft altijd gewonnen. Voor mij is Michael een stap voor en daardoor groter."

Juiste moment en kansen

De 39-jarige werd ook gevraagd naar de inzinking van Ferrari in 2020, waarbij het falen van Sebastian Vettel om een ​​titel voor Maranello te winnen werd vergeleken met die van hemzelf. De tweevoudigwereldkampioen Alonso: "Als je bij Ferrari tekent, ga je ervan uit dat je het wereldkampioenschap kunt winnen. Na vier titels dacht Vettel waarschijnlijk dat hij er nog een zou kunnen pakken, maar soms heb je geen geluk met het juiste moment en de juiste kansen."

"Ik denk dat we allebei de juiste auto op het juiste moment hebben gemist, maar in mijn carrière heb ik geprobeerd me niet alleen op de Formule 1 te concentreren, bijvoorbeeld door Le Mans te rijden en zoveel mogelijk te winnen."

Kansen Aston Martin

Alonso denkt dat Racing Point-Aston Martin een goede zet is voor viervoudig wereldkampioen Vettel voor 2021. "Op dit moment ziet het ernaar uit dat Aston Martin volgend jaar betere kansen zal hebben om competitief te zijn dan Ferrari, ook al is het moeilijk te geloven."