Alonso over succes van Hamilton: "Hij heeft veel geluk en overslaanbaar pakket"

Lewis Hamilton heeft volgens Fernando Alonso geprofiteerd van het feit dat hij de afgelopen seizoenen geen betere teamgenoten had. Afgelopen weekend werd verwacht dat Lewis Hamilton het record aantal overwinningen van Michael Schumacher zou evenaren. Dit record staat op 91 in totaal maar het lukte de Brit niet om de overwinning in Rusland te behalen.

Fernando Alonso en Lewis Hamilton waren ooit teamgenoten bij McLaren maar dat was maar van korte duur. Het leidde destijds tot onbegrip en ruzie tussen de twee kemphanen waardoor Alonso na een jaar alweer vertrok bij het team uit Woking.

Toch is de Spanjaard blij voor Hamilton dat hij dit allemaal heeft bereikt de afgelopen jaren. Toen hem werd gevraagd naar de evenaring van Hamilton met Schumacher was Alonso echter vrij direct en uitgesproken: "Hij heeft geluk gehad met het onverslaanbare pakket dat hij heeft."

"Hij is heel erg sterk en heeft een superieur talent, maar hij was ook op het juiste moment op de juiste plaats. Ik denk dat als hij Verstappen of Leclerc - of Alonso - als teamgenoot had, wie weet? Hij worstelde tenslotte meer met Button en met Rosberg", voegde Alonso eraan toe.