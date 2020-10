Wolff waarschuwt Hamilton: "Komende races geen strafpunten voor superlicentie want Verstappen jaagt op ons"

Volgens teambaas Toto Wolff moeten de twee coureurs van Mercedes straffen in de komende races proberen te vermijden. Hoewel de beslissing om nog twee strafpunten toe te voegen aan de superlicentie van Lewis Hamilton in Sochi werd ingetrokken, geeft hij toe dat hij het zich niet kan veroorloven om nog dichter bij een raceverbod te komen.

Verstappen jaagt

Toto Wolff zei tegen de pers over het hele voorval: "We mogen in de volgende races niet tegen strafpunten lopen. Beide coureurs. Verstappen is altijd op jacht en ik wil dat geen van beiden een race verliest, want Valtteri en Lewis kunnen allebei het kampioenschap winnen."

De opmerkingen van Wolff komen terwijl Hamilton publiekelijk afstand neemt van zijn suggestie dat de FIA ​​en de Formule 1 opzettelijk proberen zijn dominantie te 'stoppen'. Op social media zei Hamilton: "Ik krijg het misschien niet altijd goed in tijden van tegenspoed. Ik reageer misschien niet altijd zoals je wilt als de spanningen hoog zijn, maar ik ben tenslotte ook maar een mens en ik ben gepassioneerd over wat ik doe. Ik leer en groei elke dag, en ik neem mijn lessen en blijf vechten naar de volgende."

Ondanks de superioriteit van Hamilton en Mercedes in 2020, is er nog steeds grote onzekerheid over de toekomst - en Wolff noch Hamilton hebben op dit moment voor 2021 een contract met het team. Wolff zegt hierover: "Misschien wordt mijn rol in de toekomst anders. We willen geen bottleneck creëren waar jonge talenten niet meer vooruit kunnen komen, dus kijken we naar elke rol, ook die van de teambaas. Ik ben mede-eigenaar van het raceteam, dus ik ga niet zeggen: 'Dat is het, ik ben weg'. Ik denk alleen maar aan hoe mijn rol er op de langere termijn uit zou moeten zien."