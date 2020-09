FIA bedenkt zich en trekt straf voor Lewis Hamilton in

Lewis Hamilton maakte gisteren onderweg naar de startgrid twee proefstarts op een plek waar dat niet mocht. Het gevolg waren twee tijdstraffen van 5 seconden en 2 extra strafpunten op zijn licentie. Na de Grand Prix van Rusland stond zijn totaal op 10 strafpunten en met 12 strafpunten wordt een coureur automatisch een race geschorst.

De FIA is echter teruggekomen van de 2 strafpunten van gisteren en heeft deze teruggetrokken, zo maakte het gisteren na de race bekend. De tijdstraf blijft wel staan, dus aan het eindresultaat van de race in Sochi verandert niets.

In ruil voor de 2 strafpunten krijgt het Mercedes-team een boete van 25.000 euro. Voordat de straf werd ingetrokken hadden de stewards eerst een meeting met Hamilton en Mercedes. Daarna nam men deze beslissing en verminderde het de straf voor de Britse coureur.

Record Michael Schumacher

Lewis Hamilton had gisteren de kans om het record van Michael Schumacher te evenaren. De Ferrari-legende won in zijn F1-carrière 91 races, maar doordat Hamilton slechts derde finishte zal hij over 2 weken een nieuwe kans krijgen. Dan racet de F1 op de Nurburgring, de 'achtertuin' van Michael Schumacher.