Excuses van Lewis Hamilton: "Sorry als ik niet altijd alles goed doe"

Lewis Hamilton heeft een verhulde verontschuldiging aangeboden voor zijn bewering dat het management in de F1 het op hem gemunt heeft. Hamilton's poging om Michael Schumacher's record van 91 overwinningen tijdens de Russische Grand Prix van afgelopen zondag te evenaren, ging in rook op toen hij een straf van 10 seconden kreeg voor het uitvoeren van twee verkeerde proefstarts voorafgaand aan de race.

De zesvoudig wereldkampioen beweerde achteraf dat het bestuursorgaan van de F1, de FIA, nieuwe manieren vond om te voorkomen dat hij zou winnen. Naderhand schreef hij in een bericht op zijn social media: "Ik zal het misschien niet altijd alles goed doen in tijden van tegenspoed. Ik reageer misschien niet altijd zoals je wilt als de spanningen hoog zijn, maar ik ben tenslotte ook maar een mens en ik ben gepassioneerd over wat ik doe."

"Ik leer en groei elke dag, en ik neem mijn lessen en blijf vechten voor de volgende. Bedankt aan degenen die me blijven steunen en die met me vechten."

Hamilton zal nu tot minstens een week moeten wachten om het record van Michael Schumacher bij de Eifel Grand Prix te evenaren.

Brawn adviseert Hamilton

F1 sportief directeur Ross Brawn, die een sterke hand heeft gehad bij het overtuigen van Hamilton om McLaren te verlaten voor Mercedes, riep de Britse coureur op om te leren van het incident. Brawn zei: "Persoonlijk zou ik weggaan, mijn wonden likken en nadenken over hoe ik dergelijke incidenten in de toekomst weer zou kunnen voorkomen. Dat is wat ik weet dat Mercedes zal doen. Ik ken veel van de mensen uit mijn tijd bij het team en ze zullen erkennen dat ze een aantal fouten hebben gemaakt."

"Pech en fouten gebeuren, maar het gaat erom hoe je reageert. Het is makkelijk om te denken dat de wereld tegen je is, maar er is bijna altijd iets dat je anders had kunnen doen en waarvan je kunt leren."