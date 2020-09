Gunther Steiner ergert zich aan gezeik van Romain Grosjean

Haas-teambaas Gunther Steiner en Romain Grosjean zijn niet de beste vrienden. Hoewel het duo met elkaar werkt bij het Amerikaanse team is het een haat-liefde verhouding tussen de twee mannen. Steiner heeft de laatste jaren al vaker aangegeven dat hij graag een andere coureur wil dan Grosjean, maar teameigenaar Gene Haas is erg loyaal naar Grosjean doordat hij het project vanaf het begin gesteund heeft.

Na de Russische Grand Prix was Steiner weer eens geïrriteerd door zijn coureur Romain Grosjean. De Fransman Grosjean ging het weekend in en gaf toe dat zijn Formule 1-carrière twijfelachtig was, terwijl Haas een lijst van ongeveer tien potentiële vervangers voor 2021 afweegt.

"Het is duidelijk dat er volgend jaar niet veel plaatsen beschikbaar zijn en veel kandidaten, dus je moet gewoon rekenen", citeert Grosjean in de krant Ouest France.

Eenmaal op de baan in Sochi was Grosjean zeer kritisch over de auto van Haas voor 2020 en zei hij tegen zijn team op de radio: "We kunnen niets met deze auto doen, ik word hier heel erg moe van."

Toen hem werd gevraagd naar Grosjeans ongelukkige race naar de 17e plaats, zei teambaas Steiner: "Wat er met Romain is gebeurd, werd buitengewoon goed gedocumenteerd in de tv-uitzending. Hij spreekt met mensen, dus ik hoef het je niet te vertellen of in het persbericht te zetten. Hij zei heel duidelijk wat hij van de auto vindt. Goed voor hem."

De F1-correspondent van BT, Peter Nygaard, zei: "Ik raak er steeds meer van overtuigd dat Romain Grosjean niet langer deel uitmaakt van de plannen van Haas voor 2021."