Helmut Marko: "Max Verstappen drong aan om ongelooflijk plan uit te voeren"

Max Verstappen kende een bijzonder weekend in Rusland. De vrijdagtrainingen zagen er op papier niet helemaal lekker uit maar de Nederlander was niet geheel ontevreden. Hoewel de trainingen op vrijdag geen goede resultaten vertoonde kon de Nederlander meerdere keren zijn snelste ronde niet afmaken.

Zowel op vrijdag en zaterdag voor de kwalificatie benoemden men bij Red Bull Racing dat een strijd om de derde plaats nog een hele klus zou worden. Het circuit in Sochi is een typisch circuit voor Mercedes en de concurrentie zat dicht op elkaar. Uiteindelijk wist Verstappen zich opnieuw te onderscheiden van de andere coureurs door tijdens de kwalificatie op de medium-band te kwalificeren voor Q3 - net als de Mercedes-coureurs.

Max Verstappen bedenkt aanvalsplan

Dat had niemand verwacht, maar wat nog meer onverwacht was is de tweede startplaats en de manier waarop hij die binnen wist te slepen. Red Bull-adviseur Helmut Marko legt uit dat Verstappen aandrong om dit plan uit te voeren.

"Tijdens het avondeten op vrijdagavond zat ik met Max samen en kwam hij met dit plan op tafel. Hij wilde in Q2 gaan kwalificeren op de medium-band omdat het tijdens de race waarschijnlijk een een enorm voordeel zou betekenen. Gezien de snelheid van Mercedes tijdens de vrije trainingen hadden we niet verwacht dat het plan zou lukken maar hij bleef erop staan het plan uit te voeren. Hij zei 'als we de auto in een bepaalde richting afstellen kom ik makkelijk in de top 3'."

Slipstream Bottas

Het getuigt van inzicht maar ook van zelfvertrouwen bij de Red Bull-coureur, en laat tevens zien welke leidende rol hij heeft bij het Oostenrijkse team. Uiteindelijk wist Verstappen zichzelf op de tweede plaats te kwalificeren doordat hij ook bewust Valtteri Bottas voorbij liet vlak voordat hij zelf zijn kwalificatierondje begon en zodoende een slipstream kon pakken. Helmut Marko is onder de indruk van de slagvaardigheid van Verstappen: "Hij is ongelooflijk. Dit plan heeft goed uitgepakt."

Bekijk hieronder nog eens de video van de kwalificatie van Max Verstappen: