Max Verstappen in de problemen na spins op de vrijdag

Max Verstappen mocht zich vandaag bewijzen tijdens de eerste en tweede vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Rusland. De Nederlander had een moeizaam begin en heeft vanaf dat punt ook problemen met de balans.

De 22-jarige Nederlander probeerde verschillende settings, maar het lukte hem niet om de juiste te vinden. Hij kon in zowel de eerste als tweede vrije training geen grip vinden en dat is niet fijn voor morgen. Tijdens de derde vrije training worden vaak de laatste dingen aangepast voor de kwalificatie en race, maar daar kan de Red Bull Racing coureur niet aan beginnen. Hij moet namelijk nog een set-up vinden die hem ligt. Ondanks de goede tijden, is de Nederlander nog lang niet waar hij wil staan in Rusland.

Video Max Verstappen problemen met grip

