Mercedes legt tactiek Grand Prix van Rusland uit: "Er zijn een aantal dingen fout gegaan"

Mercedes kende een minder weekend in Sotsji, ondanks de overwinning en derde plek op het circuit. Het team had de beste kansen op het circuit in Rusland. Het circuit heeft namelijk veel rechte stukken en snelle bochten, hier staat Mercedes bekend om snel te zijn. Het probleem begon in de kwalificatie, toen Max Verstappen van Red Bull Racing de twee Zilverpijlen wist te splitten. Lewis Hamilton begon vanaf pole position en Valtteri Bottas vanaf P3.

Iets voor de start van de Grand Prix in Rusland gebeurde er iets vreemds. Lewis Hamilton wilde een proefstart maken, maar deed dit buiten de aangegeven vakken voor de proefstarts. Toen de race van start ging, stond hij nog steeds under investigation. Lewis Hamilton was goed weg bij de start, evenals zijn teamgenoot Valtteri Bottas die meteen de Red Bull Racing-coureur met nummer 33 wist in te halen. De Mercedes-coureur sloeg direct een gat met Verstappen, die het tempo moeilijk bij kon houden.

Hamilton kreeg zijn straf te horen; twee keer een vijf seconden tijdstraf, met twee straf licentiepunten. (Deze werden later ingetrokken) Hamilton nam de tijdstraf tijdens zijn pitstop en viel terug achter Verstappen. Hij kon het tempo van de 22-jarige Limburger niet bijhouden. Zo kon zijn teamgenoot makkelijk eerste worden en kwam de Brit als derde over de eindstreep. De trackside-engineer Andrew Shovlin, tevens de hoofd engineer, deed zijn verhaal over de Grand Prix van Rusland. "Valtteri deed het vandaag uitstekend en het was erg leuk om hem weer op de bovenste trede van het podium te zien. Hij had over het algemeen een goed weekend en reed een sterke race. Super om dat met een overwinning af te sluiten."

Lewis Hamilton kende lastig weekend

Shovlin vertelt ook over het lastige weekend van Lewis Hamilton, die tevens wel zijn eerste plaats in het kampioenschap weet te behouden. "Lewis had een moeilijker weekend. De problemen begonnen zaterdag al toen zijn eerste tijd in Q2 werd verwijderd en de sessie kreeg een rode vlag toen hij aan het einde was van zijn tweede Q2-run. Het betekende uiteindelijk dat hij zich moest kwalificeren op de zachte band die hem op het verkeerde been zette voor de race. De uitdaging met die compound is dat ze een redelijk constant gripniveau behouden totdat je bij de onderlaag van de band komt."

Het team zag dat de band niet meer in orde was om nog veel ronden door te racen en besloot hierom Lewis Hamilton naar binnen te halen, daardoor viel hij een heel stuk terug. "Toen we een pitstop maakten met Lewis was er heel weinig rubber op de linker achterband en hoewel hij misschien nog een paar rondjes had kunnen rijden, loop je het risico plotseling de grip te verliezen, waardoor andere mensen in je 'pit window' terecht kunnen komen. Lewis diende zijn tijdstraf in toen hij pitte en daarna ging het erom het maximale resultaat te behalen. Het was een moeilijke dag voor Lewis, maar hij kwam toch weg met redelijke punten en bekleedt nog steeds een leidinggevende positie in het kampioenschap."

Grand Prix van Duitsland als toekomst

Niet dit weekend, maar het weekend daarna komt het Formule 1-circus weer in actie op het circuit van Nürnberg. Het team van Mercedes kijkt daar nu al naar uit: "We kijken er nu naar uit om over twee weken terug te gaan naar de Nürburgring; er zijn een aantal dingen fout gegaan dit weekend in Sochi en we zullen proberen ze recht te zetten tijdens de Eifel GP."